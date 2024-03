Bauernfamilie aus Bondorf: Vier Frauengenerationen unter einem Dach

1 Emma, Magda, Lina und Jasmin Hiller (von links) mit Baby David kommen gut miteinander aus. Foto: Leonie Schüler

Die vier Hiller-Frauen Uroma Lina, Oma Magda, Mama Jasmin und die kleine Emma leben zusammen mit ihren Männern als Großfamilie zusammen. Sie erzählen, welche Rolle die Frauen auf dem Bauernhof einnehmen und warum ihr Miteinander funktioniert.











In der Frauenrunde am Esstisch der Familie Hiller ist auch ein kleiner Mann mit dabei: das Baby David, das genau eine Woche alt ist. Er schläft tief und kümmert sich wenig um seine Rolle als Hahn im Korb. Seine Schwester Emma schlüpft zur Oma auf den Schoß und kuschelt sich an sie. „Du kleine Hexe“, neckt Magda Hiller ihre Enkeltochter und gibt ihr einen dicken Kuss. Jetzt, da ihre Schwiegertochter Jasmin im Wochenbett ist, kommt die Anderthalbjährige noch ein bisschen öfter zu ihr runter als sonst. Oma Magda hilft, so wie früher ihre Schwiegermutter Lina ihr nach den Geburten ihrer drei Kinder geholfen hat. „Sie war da und hat die Kinder aufgefangen, sonst funktioniert das nicht. Der Mann in der Landwirtschaft, der kann ja nach der Geburt nicht daheim bleiben“, sagt die 55-Jährige.