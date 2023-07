Das nächste "Bauer sucht Frau"-Paar ist unter der Haube. Zwei Monate nach ihrer standesamtlichen Trauung haben Nils und Vanessa nun im großen Stil auf ihrem Hof gefeiert. Bilder der Hochzeit teilte das Paar, das sich 2021 in der RTL-Sendung kennengelernt hatte, über Instagram.

"Liebe hält die Zeit an und lässt die Ewigkeit beginnen", schreibt Bauer Nils zu einem Bild, auf dem er seine Vanessa unter einer Kuhglocke küsst. Fans dürfen sich auf noch mehr Details um die Weihnachtszeit freuen. Auf RTL wird es dann einige Highlights zu sehen geben, wie der Mutterkuhhalter im Post weiter verrät.

Inka Bause und "Bauer sucht Frau"-Kultpaar als Gäste

In einer Instagram-Story gibt es zudem weitere Bilder von der Bauernhochzeit zu sehen. "Ja, man kann seine große Liebe tatsächlich noch bei einer Fernsehshow kennenlernen", kommentiert Nils unter anderem.

Ein anderes Foto zeigt eine Auswahl der Hochzeitsgäste. Auch "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause (54) gab sich die Ehre. Sie kam in einem farbenfrohen Batikkleid. An der Seite der TV-Kupplerin posierten weitere ehemalige Kandidaten der Show. Neben Kai aus der Staffel von 2019 war ein echtes Kultpärchen der Sendung geladen: Bruno und Anja, die sich in der dritten Staffel kennengelernt hatten und seit 2009 verheiratet sind. Inka Bause war bei der Hochzeit der beiden ebenfalls dabei.

Happy End für Nils

Die Ehe-Bilanz der Kuppelshow kann sich sehen lassen: Seit dem Start von "Bauer sucht Frau" im Jahr 2005 gaben sich bereits über 30 Paare das Jawort.

Für Nils ist die freie Trauung auf seinem Hof ein endgültiges Happy End. Als er sich vor zwei Jahren bei "Bauer sucht Frau" vorstellte, sprach der damals 33-Jährige davon, in der Liebe bisher kein Glück gehabt zu haben. "Ich habe eine angeborene Schwerhörigkeit, trage auf beiden Ohren Hörgeräte. Das schreckt leider viele Frauen ab", erzählte er. Vanessa ließ sich davon nicht abschrecken.