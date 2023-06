Wo sich Stars die Klinke in die Hand geben

Bauer Studios in Ludwigsburg

10 Ein exklusives Vergnügen: Bei den Studiokonzerten – hier spielt das Andreas Dombert Trio – wird zugleich eine Platte aufgenommen. Foto: /Steffen Schmid

Begehrt und legendär: Die Bauer Studios sind das älteste private Tonstudio Deutschlands. Seit 70 Jahren kommen die Großen der Musikszene nach Ludwigsburg, um hier zu arbeiten. Eine aufregende Erfolgsgeschichte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Dionne Warwick war beeindruckt. „Thanks for your help“, schrieb sie den Leuten bei Bauer. Till Brönner bedankte sich für den „großen Spaß“. Dieter Thomas Kuhn bekannte: „Es war wunderbar.“ Von Walter Sittler stammen die Zeilen: „Eine schöne Arbeit in einem wunderbaren Studio mit großartigen Leuten! Danke.“ Und Bausa, der Rapper aus Bietigheim, der recht grimmig schauen kann, hinterließ immerhin ein Foto, auf dem er sehr nett dreinschaut.