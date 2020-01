1 Die Schillerstraße in Ludwigsburg. Foto: factum/Simon Granville

Schon im November waren Autos für mehrere Wochen in der Ludwigsburger Schillerstraße tabu. Nun beginnt der nächste Bauabschnitt – und wieder kommt es zu Behinderungen im Verkehr.

Ludwigsburg - Der zweite Abschnitt der Bauarbeiten in der Schillerstraße in Ludwigsburg steht bevor. Am Montag, 13. Januar, beginnt im Auftrag der Kreissparkasse Ludwigsburg nach der Installation von Versorgungsleitungen im November nun die Neugestaltung des früheren Regele-Areals. Wegen der Arbeiten muss wieder für etwa drei Wochen die Schillerstraße für den motorisierten Verkehr voll gesperrt werden. Umleitungen werden ausgeschildert. Lediglich Anlieger können – wie bereits im Herbst – aus Richtung Schillerdurchlass kommend in die Schillerstraße fahren und umgekehrt. Im Oktober und November hatten etliche Autofahrer die Straßensperrung ignoriert und mussten immer wieder von Polizeibeamten, aber auch durch ständig verschärfte Baustellenabsperrungen zum Umkehren bewegt werden. Radfahrer und Fußgänger können die Schillerstraße weiterhin benutzen.

Kreissparkasse investiert 65 Millionen Euro

Voraussichtlich vom Montag, 3. Februar, an wird die Schillerstraße für Autos und Lastwagen nur noch in eine Richtung gesperrt sein: Dann wird die Fahrt vom Schillerplatz stadtauswärts in Richtung Schillerdurchlass wieder möglich sein.

Auf dem früheren Regele-Areal an der etwa 300 Meter langen Schillerstraße investiert die Ludwigsburger Kreissparkasse 65 Millionen Euro in die städtebauliche Entwicklung. Dort sollen neue Einkaufsmöglichkeiten, Wohnungen, Büroflächen sowie eine Tiefgarage mit öffentlichen Stellplätzen entstehen.