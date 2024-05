1 Die Fahrbahndecke im Kappelbergtunnel muss saniert werden. Foto: Dirk Herrmann

Weil die Fahrbahndecke auf der B14 in Fellbach saniert werden muss, wird der Kappelbergtunnel Ende Mai für mehrere Tage und Nächte gesperrt.











Während der Pfingstferien müssen sich Verkehrsteilnehmer zwischen Fellbach und Stuttgart auf Umwege einstellen. Das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart beginnt am Freitag, 24. Mai, mit der Sanierung der Fahrbahndecke im Kappelbergtunnel in Fahrtrichtung Stuttgart im Zuge der B 14 zwischen den Anschlussstellen Fellbach-Süd und Stuttgart-Untertürkheim (Benzstraße). Der Streckenabschnitt der B 14 im Kappelbergtunnel befindet sich laut der Behörde in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Neben Schadstellen weise die Fahrbahn Querrisse an den Fugen zwischen den Tunnelblöcken auf.