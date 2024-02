Bauarbeiten der Bahn: S-Bahn zwischen Stuttgart und Böblingen wird unterbrochen

1 Die Linie S1 wird für einige Wochen nicht mehr nach Böblingen fahren. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote/Thomas Bischof

Die Arbeiten der Deutschen Bahn für den Digitalen Knoten sind in vollem Gange. Im März werden Kabel zwischen Stuttgart und Böblingen verlegt und die Bahn-Strecke dafür wochenlang gesperrt. An anderen Orten fahren die Züge wieder.











Im Zuge der Bauarbeiten für den Digitalen Knoten Stuttgart verlegt die Deutsche Bahn (DB) Kabel zwischen den S-Bahn-Stationen Rohr in Stuttgart und Goldberg in Böblingen. Die S 1 fährt vom 1. März an im Halbstunden-Takt nur zwischen Kirchheim/Teck und Vaihingen, die Strecke nach Böblingen wird vorerst nicht befahren. Auf dem Abschnitt zwischen Plochingen und der Haltestelle Schwabstraße fährt sie montags bis freitags alle 15 Minuten.