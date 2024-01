Nach der Sanierung der Hauptverkehrsstraßen in der Ortsmitte zuletzt sind bei Pleidelsheim für dieses Jahr schon die nächsten Baustellen geplant. Die Bauarbeiten auf der Brücke an der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim kündigte Bürgermeister Ralf Trettner bereits beim Neujahrsempfang an.

Laut der Autobahn GmbH soll der Verkehrsfluss auf der Marbacher Straße (L 1125) verbessert werden. Deshalb wird auf der Brücke an der Anschlussstelle die Linksabbiegespur auf die Autobahn A81 in Fahrtrichtung Heilbronn verlängert und in dem Zuge auch saniert. Die Autobahn GmbH ist in Kooperation mit dem Regierungspräsidium Stuttgart für die Bauarbeiten zuständig.

Arbeiten beginnen im Mai

Die Arbeiten auf der Brücke würden voraussichtlich ab Mai beginnen und zumindest noch in diesem Jahr beendet werden. Auch unter der Brücke sollen Baumaßnahmen erfolgen. Der Start dafür ist ebenfalls für dieses Jahr geplant, die Arbeiten würden jedoch bis kommendes Jahr andauern.

Zurzeit geht die Autobahn GmbH nicht davon aus, dass die Brücke oder die Anschlussstelle Pleidelsheim vollständig gesperrt werden. Allerdings: Auf der Brücke wird nur eine Fahrspur von Pleidelsheim in Richtung Murr nutzbar sein. Der Verkehr von Murr nach Pleidelsheim muss hingegen umgeleitet werden – wahrscheinlich über Benningen und Freiberg. Die Autobahn GmbH gibt zur Umleitung noch keine Auskunft.

Heißt auch: Auf die A 81 in Richtung Stuttgart sollen an der Anschlussstelle Pleidelsheim nur Verkehrsteilnehmer aus Richtung Pleidelsheim kommend auffahren können. Die Auffahrt auf die A 81 in Richtung Heilbronn wird normal befahrbar bleiben. Wer auf der A 81 aus Richtung Stuttgart kommt und nach Pleidelsheim möchte, sollte während der Bauphase erst bei der nächsten Abfahrt Mundelsheim ab- und dann durch Mundelsheim zurückfahren.

Ein Verkehrschaos wird nicht erwartet

Sowohl der Pleidelsheimer Bürgermeister Ralf Trettner als auch sein Mundelsheimer Amtskollege Boris Seitz ist bewusst, dass es vermehrt zu Staus oder Zeitverzögerungen kommen kann. Von einem Verkehrschaos gehen sie derzeit aber nicht aus. „Meistens ist es dann doch so, dass sich die Verkehrsteilnehmer andere Wege suchen und es Lösungen gibt, die zwar mit Umwegen verbunden, aber machbar sind“, sagt Trettner. Auch Seitz ist optimistisch, dass die Umleitungen im Regelfall funktionieren werden. Probleme würde es eher geben, wenn Unfälle auf der Autobahn passieren, da eine Ausfahrt fehle. Doch sie seien darin erprobt, damit umzugehen. „Natürlich wäre es uns lieber, es gäbe keine Baustelle, aber wir wissen alle, dass die Brücke saniert werden muss.“

Die Erneuerung und der Ausbau sollen auch dazu führen, dass es künftig weniger Staus gibt, sagt Trettner. „Man macht diese Baustelle nicht, um irgendjemanden zu ärgern oder zu stören, sondern man möchte die Verkehrssituation verbessern.“