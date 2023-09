9 Die Mineure feiern den Abschluss des Tunnelvortriebs für Stuttgart 21 unter dem Stuttgarter Flughafen. Foto: Ines /Rudel

Im Tunnel, der den neuen Bahnhof am Flughafen mit der Schnellfahrstrecke Richtung Ulm verbindet, sind am Donnerstag symbolisch die letzten Zentimeter der Stuttgart-21-Tunnel ausgebrochen worden.











Arina Freitag, ehemalige Geschäftsführerin am Stuttgarter Flughafen, ist am Donnerstag nochmals an ihre alte Wirkungsstätte zurückgekehrt: Als Tunnelpatin oblag es ihr, in einem Bagger sitzend symbolisch den letzten Tunneldurchschlag bei Stuttgart 21 vorzunehmen – vor mehr als 600 geladenen Gästen, die sich im Tunnelrohbau versammelten. Das Bedienen der Baumaschine habe ihr „irre Spaß gemacht“, sagte Freitag, als sich die Staubschwaden verzogen hatten.