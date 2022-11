7 Im Tunnel Nordkopf werden weitere Schienen angeliefert. Im Hintergrund trennen sich die Röhren Richtung Feuerbach und Bad Cannstatt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Gleisbau ist nichts für empfindliche Ohren: Mit einem schrillen Geräusch gleiten die einzubauenden Schienen von ihrem Transportwagen hinunter und werden zwischengelagert. 60 Meter Stahl am Stück werden auf diese Weise abgeladen – eine echte Herausforderung für den Gehörgang der Arbeiter und der Besucher der Baustelle. Am frühen Donnerstagmorgen hat die Bahn gezeigt, wie weit sie mit dem Gleisbau bei Stuttgart 21 ist.

Ein Viertel der Gleise ist verlegt

Der Ort am Nordende der künftigen Bahnsteighalle ist nicht zufällig gewählt. Dort, am Fuß des Kriegsbergs, laufen die Tunnelröhren aus Feuerbach und aus Bad Cannstatt zusammen, und dort befindet sich die Bahn in Sachen Gleisbau für Stuttgart 21 tatsächlich auf der Zielgeraden. Die in der Nacht angelieferten Schienen gehören zu den letzten Chargen für diesen Bauabschnitt, sagt Dorothee Pieger, die bei der Bahn für diesen Abschnitt zuständige Bauingenieurin. Nicht überall ist man mit dem Gleisbau so weit: Von den 120 Kilometer Gleisen, die bei Stuttgart 21 verlegt werden müssen, sind 30 Kilometer erledigt. Dazu gehören etwa auch Abschnitte auf den Fildern zwischen dem Flughafen und dem Neckartal bei Wendlingen.

Schwieriges Terrain für den Lokführer

In den kommenden Tagen kommt knapp ein Kilometer zu dieser Statistik hinzu. So viel neue Strecke ergeben die Schienen, die nun im sogenannten Tunnel Nordkopf aufs Abladen warten. Dazu muss aber erst einmal Tobias Weber in Aktion treten. Er gebietet über die 80 Tonnen schwere Lokomotive, mit deren Hilfe die angelieferten Schienen an ihren Abladeort bugsiert werden. Das sind die letzten Meter einer längeren Reise, die in einem Schienenwerk im bayerischen Schwandorf begonnen hat. Von dort gelangten die Stahlstränge per Bahn nach Kornwestheim und danach in der Nacht auf Donnerstag via Esslingen und die neue Neckarbrücke bei Bad Cannstatt ins Tunnelgeflecht von Stuttgart 21. Gefahren wird nur nachts, damit die Schienentransporte dem übrigen Bahnverkehr nicht in die Quere kommen.

Seit gut 30 Jahren ist Tobias Weber als Lokführer unterwegs. Der Backnanger rangiert viel im Stuttgarter Hafengebiet, kommt aber mit seinen Güterzügen auch bis nach München, Nürnberg oder Mannheim. Die Tunnel von Stuttgart 21 sind auch für ihn Neuland. „Es ist ein schönes Geschäft“, sagt er über die Arbeit auf den Güterzügen. Den Einsatz beim Schienenanliefern nennt Weber „eine anspruchsvolle Tätigkeit“. Die Tunnel seien in Richtung Hauptbahnhof geneigt, die Lok müsse aber trotzdem präzise dort gestoppt werden, wo ein Bagger die Schienen von den Waggons zieht.

An zehn Arbeitstagen werden die rund 30 Gleisbauer unterhalb des Kriegsbergs die nun angelieferte Schienensammlung zu Gleisen montieren. In der Röhre nebenan ist man noch einen Arbeitsschritt zurück. Dort wird am Donnerstag die sogenannte Feste Fahrbahn hergestellt, in Beton eingegossene Schwellenstücke, die später einmal die Gleise tragen. Sechs Tage in der Woche arbeiten die Bautrupps, um aus den Betonröhren Eisenbahntunnel zu machen. In den Röhren von und nach Feuerbach haben mittlerweile die Spezialisten das Kommando übernommen, die die Oberleitung bauen, die später einmal die Züge mit Strom versorgen.

2023 soll der Gleisbau im Bahnhof beginnen

Der von der Bahn Nordkopf genannte Abschnitt hat es technisch in sich. 24 Weichen werden dort dazu beitragen, dass sich die Züge auf die acht Gleise im Bahnhof verteilen können. Die erste Hälfte der Weichen ist eingebaut, die andere soll Anfang des kommenden Jahres folgen. Auch in der 420 Meter langen Bahnsteighalle, die sich an den Nordkopf anschließt, soll der Gleisbau im kommenden Jahr beginnen, sagt Projektingenieurin Dorothee Pieger.

Bei alldem sitzt Ingenieuren und Arbeitern der Termindruck im Nacken. Die Bahn bleibt dabei: Nach mehreren Verzögerungen soll der neue Stuttgarter Bahnknoten 2025 in Betrieb gehen. Bis es so weit ist, sind aber noch viele Schienenlieferungen nötig – lautstarkes Abladen inbegriffen.