Bau von Stuttgart 21: Die ersten Züge rollen über die neue Strecke am Flughafen

Die ersten Züge rollen über die neue Strecke am Flughafen

Stuttgart 21 geht im Dezember 2025 nur in Teilen in Betrieb. Selbst um das hinzubekommen, muss die Baustelle brummen. Nun fahren die ersten mit Schienen beladenen Züge über die Filder bis kurz vor die künftige Bahnsteighalle – ein nicht ganz trivialer Vorgang.











Wann Stuttgart 21 komplett in Betrieb geht, ist spätestens seit dem Wochenende offener denn je. Die Bahn vermeldet, sie prüfe „in welcher Abfolge die verschiedenen neu gebauten Infrastrukturteile“ in Betrieb gehen könnten und trägt mit dieser Formulierung auch nur wenig zur Erhellung bei. Sicher ist hingegen, dass im neuen Bahnhof und in den zum Bahnknoten gehörenden Tunneln Schienen benötigt werden, um Züge zu bewegen – und zwar viele Schienen. Das Tunnelgeflecht von Stuttgart 21 misst knapp 59 Kilometer.