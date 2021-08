Batteriebrand in Bietigheim-Bissingen

1 In Bietigheim-Bissingen waren am Nachmittag Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Foto: imago images/Justin Brosch

Am Montagnachmittag hat sich in Bietigheim-Bissingen die Batterie eines Elektrofahrzeugs entzündet. Die Polizei warnt die Anwohner vor giftigen Gasen.















Bietigheim-Bissingen - Wegen eines Batteriebrandes in einem Firmengebäude in Bietigheim-Bissingen mussten am Montagnachmittag die Bewohner des Stadtteils Buch sicherheitshalber die Türen und Fenster geschlossen halten. Wegen austretender Brandgase warnte die Polizei die Anwohner mit Lautsprechdurchsagen. Den Schaden, der durch das Feuer entstand, schätzt die Polizei auf eine sechsstellige Summe.

Gegen 15.30 Uhr war die Elektrofahrzeugbatterie vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen brachte die Batterie aus dem Gebäude ins Freie und transportierte sie in einem speziellen Container ab.