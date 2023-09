(stk/spot) 11.09.2023 - 20:52 Uhr , aktualisiert am 11.09.2023 - 20:52 Uhr

1 Franz Beckenbauer (li.) ist 78 Jahre alt geworden. Foto: imago/Sammy Minkoff / SWR/Christian Koch

Der "Kaiser" Franz Beckenbauer ist 78 Jahre alt geworden - zu diesem Anlass richtete Bastian Schweinsteiger Glückwünsche an die "Ikone des Fußballs".











Am heutigen Montag (11. September) feiert Fußballer- und Trainerlegende Franz Beckenbauer seinen 78. Geburtstag. Auf seinem offiziellen Instagram-Account hat Ex-Nationalspieler und Weltmeister von 2014, Bastian Schweinsteiger (39), einige lieben Worte an den "Kaiser" gerichtet: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an eine wahre Ikone des Fussballs!", schreibt "Schweini". Zudem wünsche er Beckenbauer "viel Glück und vor allem Gesundheit für das neue Lebensjahr". Dazu postete der 39-Jährige ein Bild, auf dem die beiden nebeneinander stehen.