Jaren Lewis (re.) spielt künftig auch im gelben Trikot der Riesen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Das Ausländer-Puzzle der MHP Riesen Ludwigsburg ist nahezu komplett. Am Donnerstag gab der Basketball-Bundesligist die Verpflichtung von Jaren Lewis bekannt – der fünfte neue US-Amerikaner im Kader des Teams. Der 26-Jährige kommt von Nachbarn Hakro Merlins Crailsheim und kennt die Bundesliga somit bereits bestens. In der vorigen Saison kam er wettbewerbsübergreifend pro Partie auf 11,7 Punkte; 6,0 Rebounds und 2,0 Assists. „Wir freuen uns riesig auf Jaren. Er ist ein super vielseitiger Spieler, der zwei großartige Jahre in Crailsheim hatte. Er wird bei uns mehrere Positionen spielen können und sowohl offensiv als auch defensiv wichtig werden“, sagt Ludwigsburgs Chefcoach Josh King.