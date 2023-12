Basketball Champions League: MHP Riesen Ludwigsburg gewinnen Krimi mach 135 Minuten gegen Athen

1 Die Riesen feiern den Sieg. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Ludwigsburgs Basketballer bleiben in der europäischen Champions League im Rennen. Das Spiel war nichts für schwache Nerven.











Link kopiert



MHP Riesen Ludwigsburg gegen AEK Athen lautete offiziell die Begegnung in der Basketball Champions League. Doch in der Arena vor Ort glich es fast einem Auswärtsspiel für den Bundesligisten, weil die zahlreichen Anhänger des griechischen Traditionsvereins, die bis aus der Schweiz kamen, ein Spektakel veranstalteten. Am Ende allerdings jubelten die meisten der 4000 Fans, weil die Ludwigsburger einen wahren Krimi nach mehr als 135 Minuten Spielzeit mit 83:79 (35:38) für sich entschieden, wobei Jayvon Graves 24 Punkte erzielte. Damit spielen die Riesen Anfang Januar in den Play-Ins gegen Darüssafaka aus Istanbul um einen Platz unter den letzten 16. „Es war wie ein Kampf auf dem Parkett“, sagte Riesen-Coach Jos King. „Ich bin sehr stolz wie wir zurückgekommen sind.“ Nachdem seine Mannschaft schon 39:45 zurückgelegen hatte.