1 Ludwigsburg (mit Jaren Lewis, oben) gegen Bonn gab es bereits dreimal in dieser Saison. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Im Viertelfinale der Basketball Champions League stehen die Ludwigsburger bereits, doch für den Gruppensieg reicht nicht nur ein Sieg gegen Bonn.











Link kopiert



Sind ausnahmsweise aller guten Dinge vier? Dreimal jedenfalls hatten die MHP Riesen Ludwigsburg in dieser Saison schon das Nachsehen gegen die Telekom Baskets Bonn, die an diesem Mittwoch (20 Uhr) zum letzten Gruppenspiel der Zwischenrunde in der Basketball Champions League in der MHP-Arena gastieren. Auch wenn beide Bundesligisten bereits für das Viertelfinale dieses europäischen Wettbewerbs qualifiziert sind, geht es noch um den Gruppensieg.