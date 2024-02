Basketball Champions League: Eine Gala gegen Galatasaray

1 Wem gehört der Ball? Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Ludwigsburgs Basketballer haben in einem brisanten Spiel der Champions League gegen Istanbul gewonnen, obwohl deren Fans auf den Rängen dominierten.











Die MHP Riesen Ludwigsburg standen am Dienstagabend vor der größten Herausforderung seit langer Zeit – und das gleich in doppelter Hinsicht. Gegen Galatasaray Istanbul galt es eine sportliche und organisatorische Hürde zu nehmen, nachdem im Vorfeld der Partie in der Basketball Champions League mögliche Ausschreitungen der Gäste-Anhänger im Fokus standen. Die bestimmten zwar das Geschehen auf den Rängen – aber nicht auf dem Feld.