Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg gewinnen das Derby in Crailsheim

Vielleicht hätten sich die MHP Riesen Ludwigsburg einige Körbe aus dem Hinspiel der Basketball-Bundesliga aufheben sollen, als die gegen die Hakro Merlins Crailsheim mit 47 Punkten Differenz gewonnen hatten. Dann wäre es am Samstagabend nicht ganz so spannend geworden in diesem Derby, das die favorisierten Riesen dann am Ende aber mit 100:89 (52:44) für sich entschieden. Doch zwischendurch war es verdammt knapp, als die Merlins bis auf zwei Punkte (54:56/26. Minute) oder vier (71:75/32.) herangekommen waren. Doch in diese Phasen behielten die Riesen kühlen Kopf und fanden meist die richtige Entscheidung. Damit war er perfekt – der erste Auswärtssieg der Ludwigsburger seit mehr als zwei Monaten (!), am 2. Dezember in Heidelberg. Desure Bui hatte eine einfache Erklärung dafür: „Das war gefühlt für uns ein Heimspiel“, sagte der Spielmacher angesichts der gut 100 mitgereisten Fans in der „Stierkampfarena“ in Ilshofen.