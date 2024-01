Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg beim Tabellenführer Chemnitz chancenlos

1 Riesen-Coach Josh King war unzufrieden. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Tabellenführer war – mindestens – eine Nummer zu groß für die MHP Riesen, die am Samstagabend bei den Niners Chemnitz letztendlich ohne Chance waren undin der Basketball-Bundesliga mit 66:85 (30:38) unterlagen. Defensiv war die Leistung zumindest in der ersten Hälfte noch einigermaßen akzeptabel, doch in der Offensive ging viel zu wenig. „Mit 30 Prozent Trefferquote kann man hier nicht gewinnen“, sagte der Co-Trainer David McCray. Und Silas Melson (13 Punkte) musste am Ende zugeben: „Sie haben gut gespielt, aber auch physischer als wir.“