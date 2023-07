1 Reds-Trainer Rick Jacques gibt Anweisungen. Mit den Stuttgarter hat er die Play-offs weiter im Visier. Foto: /Iris Drobny

Seit dieser Saison trainiert Rick Jacques, der ursprünglich einen anderen Beruf ausübte, den Erstligisten Stuttgart Reds. Trotz der aktuellen Niederlagen gegen Regensburg haben die Reds noch Chancen auf die Play-offs.









Viel hätte nicht gefehlt und Rick Jacques hätte auf einem ganz anderen Feld als dem Sport beruflich Karriere gemacht: Nach der Zeit am College in Kalifornien und in Seattle verdiente der heute 57-Jährige einige Jahre sein Geld als Schauspieler in New York. Weil es aber meist nur kleinere Rollen und keinen Ruf aus Hollywood gab, setzte der aktuelle Cheftrainer des Bundesligisten Stuttgart Reds fortan komplett auf die Karte Baseball, die zweite große Leidenschaft in seinem Leben.