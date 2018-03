Barrierefreiheit am Marienplatz Rolltreppe seit fünf Monaten defekt

Von aim 19. März 2018 - 11:51 Uhr

Die Rolltreppe bleibt noch bis April gesperrt. Foto: Isabel Mayer

Seit Ende November müssen Fahrgäste der Stadtbahn von der Haltestelle zum Marienplatz zu Fuß emporsteigen. Die Rolltreppe bietet dabei keine Hilfe mehr – ein besonderes Ersatzteil lässt bereits seit fünf Monaten auf sich warten.

Stuttgart - Der Marienplatz zählt zu Stuttgarts Lieblingsplätzen. Vor allem im Frühling und Sommer wird das Areal dank langer Sonnenstunden und einer Dichte an Cafés sowie Sport- und Spielstätten zum Freizeitplatz. Dabei ist seine Erreichbarkeit seit fünf Monaten eingeschränkt.

Wo vorher eine Rolltreppe die Bürger von der gleichnamigen, unterirdischen Stadtbahnhaltestelle zum Marienplatz beförderte, müssen Stuttgarter noch immer Treppen steigen. Ein seltenes Ersatzteil, das die Treppe wieder zum Laufen bringen soll, trifft erst im April in Stuttgart ein.

Ersatzteil in Spezialanfertigung

„Am 22. November 2017 wurde ein größerer Schaden an einem technischen Bauteil der Führungsschiene im Bereich des Handlaufbogens festgestellt“, sagt Silvester Koci, Leiter des Bereiches Betriebstechnik und Bauwerkserhaltung des Tiefbauamts Stuttgart. Ob dafür Verschleiß oder Vandalismus verantwortlich sei, kann Koci nicht mit Sicherheit sagen: „Bei der hohen Nutzungsfrequenz kann ich mir beides vorstellen.“

Seitdem wartet die Stadt auf ein Ersatzteil, das in Sonderanfertigung in Tschechien hergestellt wird. Eine Besonderheit sei dabei die schicke Glasbalustrade der Rolltreppe am Marienplatz. „Gerne hätten wir bei der Produktion auf ortsansässige Handwerker zurück gegriffen“, so Koci weiter, „leider handelt es sich bei dem defekten Teil um eine Spezialanfertigung, die ausschließlich vom Hersteller angefertigt werden kann.“

Doch das tschechische Unternehmen lässt sich Zeit: Ein Liefertermin für das fehlende Teil konnte erst für Anfang April verbindlich zugesichert werden. „Die Rolltreppe wird voraussichtlich ab Mitte April wieder ihren Betrieb aufnehmen“ sagt Martin Thronberens, ein Sprecher der Stadt Stuttgart. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf circa 6000 Euro.

Gelbe Karten für Stuttgart

Die Haltestelle „Marienplatz“ bleibt trotz defekter Rolltreppe barrierefrei. Dafür sorgt ein Aufzug, der zwischen dem Platz und seiner Stadtbahn-Haltestelle hin und her fährt. Die Reparatur der fahrenden Stufen ist für Stadtbahn-Fahrer dennoch wichtig. Die Stadt Stuttgart hat schon mehrere Bürgerbeschwerden, sogenannte „Gelbe Karten“, erhalten.

Die Rolltreppe am Marienplatz ist kein Einzelfall. Thronberens gibt an, dass eine weitere von der Stuttgarter Straßenbahnen AG betreute Rolltreppe außer Betrieb sei. Bei der Fahrtreppe am Schwabenzentrum handelt es sich allerdings um keinen Defekt, sondern um einen durch Bauarbeiten gesperrten Aufgang. „Ansonsten gibt es nur kurzzeitige Störungen, die umgehend behoben werden“ sagt der Sprecher.