8 Feiertag für Barbie-Fans: Angelika Gewalt (links) und Susanne Schick mit ihren Töchtern Luna (links) und Filippa Foto: HAH/Hechtel

Bei den Previews des Films „Barbie" in den Stuttgarter Innenstadtkinos Gloria und EM mit ausverkauften Vorstellungen gilt der Dresscode der angehimmelten Puppe.









Der Gedanke an Zuckerwatte lässt sich nicht vertreiben. Oder trifft es die seidig glänzende Zuckermasse für Bonbons besser? So viel Rosa in allen Schattierungen von blass bis pink. Das quillt, fließt, ergießt sich von der Königstraße hinein in die Passage bis zum Gloria-Filmtheater und hinunter ins Foyer des EM-Kinos. „Wir sind alle Barbie“, heißt die Parole für die Preview des lang erwarteten Films „Barbie“ am Mittwochabend in Stuttgart.