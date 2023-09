1 Die Models Barbara Meier und Franziska Knuppe posierten gemeinsam mit Barbara Becker in Tracht für die Fotografen auf dem Münchner Oktoberfest. Foto: imago/APress

Aktuelle und ehemalige Nationalspieler, Models, Musiker und der ein oder andere B- und C-Promi: Beim traditionellen Almauftrieb im Käfer-Zelt auf dem Münchner Oktoberfest gaben sich einmal mehr die Stars aus Funk und Fernsehen die Klinke in die Hand.











Seit nunmehr 25 Jahren lädt der Gastronom Michael Käfer (65) bereits zum traditionellen Almauftrieb in seine Käfer Wiesn-Schänke auf dem Münchner Oktoberfest. Und natürlich folgten seinem Aufruf am Sonntagabend zum Jubiläum einmal mehr zahlreiche Prominente, die sich standesgemäß in Dirndl und Lederhosen warfen. So verwandelte sich das größte Volksfest der Welt am zweiten Tag zum Laufsteg für die Schönen und Reichen.