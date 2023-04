Das Yart am Hirschbuckel schließt für immer – zumindest an dem Standort

Das Yart, die Bar an der Ecke, wo sich Schocken und Proton befinden, schließt zum Monatsende. Das sagen die Betreiber.









Auch wenn die große Welle der Gastro-Schließungen in Stuttgart mit dem Ende der Pandemie stark abgeflacht ist, befindet sich das Nachtleben natürlich weiter im Wandel. Eine traurige Nachricht: Die Bar Yart, die etwas unscheinbar neben dem Proton und Schocken am Hirschbuckel in Stuttgart-Mitte liegt, schließt zum Monatsende. Das kommunizierten die Betreiber auf Instagram. „Diverse Widrigkeiten und die unerbittlichen Mühlen der Gentrification lassen leider keine andere Möglichkeit offen – zumindest in dieser Location“, heißt es dort nach etwa acht Jahren.

Die Betreiber hatten eigentlich gehofft, noch etwas weitermachen zu können. „Aber das Gebäude wird jetzt doch schon früher kernsaniert“, sagt Crischa Wahl vom Yart. „Wir schauen uns auch schon fleißig nach einer neuen Location um, aber bis jetzt war leider nichts dabei, was für uns gepasst hat.“ Das angeschlossene kleine Tonstudio sei bereits ausgebaut. Die Abschiedsparty steigt am 30. April. Dann ist Schluss.

Das Yart ist – meistens – eine ruhige Bar mit Rauchmöglichkeit, hübscher Holzwand und einer beachtlichen Spiritusenauswahl, in der aber auch DJs HipHop und Musik im elektronischen Bereich aufgelegt haben. Auch einige lokale bekannte Stadtgesichter gingen dort gerne ein und aus – der Stuttgarter Künstler Robin Treier etwa; für ihn zählte das Yart zu seinen Lieblingslocations im Kessel.