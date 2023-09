1 Die Polizei hatte auch einen Hubschrauber im Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa//Klaus-Dietmar Gabbert

Ein Mann hat zur Mittagszeit die Sparkasse in Großingersheim betreten und mit gezücktem Messer die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.











Ein Unbekannter hat am Dienstagmittag die Sparkasse in der Tiefengasse in Großingersheim überfallen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Mann gegen 12 Uhr die Filiale betreten, die anwesende Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Seine Beute in fünfstelliger Höhe steckte er anschließend in einen Rucksack, ehe er die Bank wieder verließ. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Zwar wurde die Polizei umgehend alarmiert, doch die Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, blieb ohne Erfolg.