Ex-Chef der Voba will einen Prozess

Karlheinz Unger schlägt das Vergleichsangebot der Volksbank Ludwigsburg aus. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende ist verstimmt, über Äußerungen seines Nachfolgers.









Ludwigsburg - Jetzt also doch ein Prozess. Eigentlich hatten Karlheinz Unger und sein Anwalt Alexander Deicke noch ein paar Tage über das Angebot der Volksbank Ludwigsburg nachdenken wollen. Jetzt wird es aber doch zum Prozess kommen. Ein entsprechendes Schreiben ging am Dienstagnachmittag in der Kanzlei der Voba ein.