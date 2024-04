Bande von Drogenhändlern in Baden-Württemberg aufgeflogen

1 Die Razzia fand beriets am 21. März statt. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Eine Bande mutmaßlicher Drogenhändler aus dem Norden Baden-Württembergs ist aufgeflogen. Nach monatelangen Ermittlungen und einer Razzia seien sechs Tatverdächtige festgenommen worden, teilten die Polizei in Heilbronn und die Staatsanwaltschaft Mosbach am Dienstag mit. Die Ermittler seien in einem Keller auf ein Drogenlabor gestoßen.