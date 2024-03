So ist die Lage nach dem Handgranatenwurf in Markgröningen

1 In der beschaulichen Stadt Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) fand mutmaßlich ein Vorfall eines Bandenkriegs statt. Foto: Werner Kuhnle

Seit kurzem ist klar, dass der Handgranatenwurf in Markgröningen vermutlich mit der Schuss-Serie in und um Stuttgart zusammenhängt. In der Schäferlauf-Stadt haben viele davon gar nichts mitbekommen, andere sorgen sich – vor allem der Bürgermeister.











Der neue Kiosk an einer der Markgröninger Ausfallstraßen fällt im ersten Moment gar nicht weiter auf. Ein DHL-Fähnchen weht am Eingang, das blaue Logo prangt auf der mannshohen Scheibe. Die hat mehrere meterlange Risse, die sich von einem Einschlag in mehrere Richtungen ziehen. Der Kiosk besteht aus einem Raum, vollgepackt mit Süßigkeiten und Getränken, drei junge Männer scheinen gerade hier zu arbeiten. Einer sitzt vor dem Kiosk, die zwei anderen wuseln im Laden umher, grüßen und kassieren freundlich.