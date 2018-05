Bandendiebstahl in Ludwigsburg Diebestrio macht Gartentage unsicher

Eine Diebesbande treibt auf den barocken Gartentagen im Blühenden Barock ihr Unwesen. Durch beherztes Eingreifen von Besuchern kann ein Dieb gefasst werden. Von den Komplizen fehlt jede Spur.

Ludwigsburg - Ein Diebesbande soll laut Polizeiangaben auf den Barocken Gartentagen im Schlossgarten in Ludwigsburg auf Beutezug gewesen sein. Ein 56 Jahre alter Mann hatte eine Verkäuferin am Dienstag gegen 18 Uhr in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen entwendeten zwei Komplizen eine Kasse mit einem vierstelligen Geldbetrag. Die Verkäuferin bemerkte dies und lief den Flüchtenden schreiend hinterher. Nachdem sich ein Mann dem Flüchtenden in den Weg gestellt hatte, rutschte der 56-Jährige aus und fiel hin. Passanten hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf.

Vom Komplizen fehlt jede Spur

Ein Richter wies den Mann am nächsten Tag in eine Haftanstalt ein. Von seinen Komplizen fehlt jede Spur. Zudem steht das Trio im Verdacht, bereits am Sonntag gegen 16.15 Uhr einen Diebstahl im Schlossgarten begangen zu haben.