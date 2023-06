1 Till Lindemann – gegen ihn werden schwere Vorwürfe erhoben. Foto: IMAGO/Gonzales Photo/IMAGO/Gonzales Photo/Sebastian Dammark

Die Band Rammstein äußert sich auf Instagram zu den Vorwürfen gegen Sänger Till Lindemann im Umgang mit Frauen. Dabei richten sie ein Appell auch an eigene Unterstützer und deren Stil.









Nach der zunehmenden Kritik am Umgang des Rammstein-Sängers Till Lindemann mit Frauen hat sich die Band selbst zu Wort gemeldet. „Durch die Veröffentlichungen der letzten Tage sind in der Öffentlichkeit und vor allem bei unseren Fans Irritationen und Fragen entstanden“, schrieb Rammstein am Samstag auf Instagram. „Die Vorwürfe haben uns alle sehr getroffen und wir nehmen sie außerordentlich ernst.“