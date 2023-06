1 Till Lindemann ist schwer unter Druck (Archivbild) Foto: AFP/TOBIAS SCHWARZ

Rammstein verliert nach schweren Vorwürfen vorerst auch an Rückendeckung durch das Musiklabel Universum. Die Bewerbung der Band liegt erst mal auf Eis.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Plattenlabel Universal Music Entertainment setzt seine Zusammenarbeit mit der Band Rammstein vorläufig aus. „Die Vorwürfe gegen Till Lindemann haben uns schockiert und wir haben den größten Respekt vor den Frauen, die sich in diesem Fall so mutig öffentlich geäußert haben“, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Statement des Unternehmens, das der dpa vorliegt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.