19 Lena Meyer-Landrut trug ein Spitzenkleid. Mehr Outfits sehen Sie in der Bildergalerie. Foto: dpa/Jens Kalaene

Die 71. Bambi-Verleihung hatte es in sich: Gold, Glitzer, Satin und viele Promis, die tief blicken ließen. Diese Outfits und Promis zogen bei der Gala alle Blicke auf sich.

Stuttgart - Glänzende Aussichten und beeindruckende Roben in Baden-Baden: Bei der diesjährigen Bambi-Gala zeigte sich die deutsche und internationale Prominenz von ihrer schillernden Seite. In der Kurstadt im Schwarzwald traf sich das Who is Who der Showbranche – neben Sarah Connor, Thomas Gottschalk, Jogi Löw, Schwimmer Florian Wellbrock und Rapperin und Influencerin Shirin David waren bei der 71. Bambi-Gala auch internationale Größen und sogar adelige Gäste eingeladen. Zu den Preisträgerinnen zählten die britisch-australische Schauspielerin und Filmproduzentin Naomi Watts und die belgische Königin Mathilde.

Großer Glamour im Festspielhaus

„Schön, dass die Berliner, Hamburger und Münchner mal hier in den Schwarzwald kommen“, sagte der aus dem Schwarzwald stammende Fußball-Bundestrainer Joachim Löw am Rande der Preisverleihung, die rund 1000 Gäste in das Opernhaus nach Baden-Baden zog.

Für den Hingucker des Abends sorgte Lena Meyer-Landrut – sehen Sie ihr Outfit im Video:

Wir zeigen Ihnen die schönesten Looks vom roten Teppich. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie.