5 Der Brand verursachte auch eine hohe Rauchsäule. Foto: SDMG/SDMG

Am Samstagabend hat ein 53-jähriger Autofahrer während der Fahrt bemerkt, dass Brandgeruch aus dem Motorraum seines Wagens drang. Er stellte den VW ab, kurz darauf stand das Auto in Flammen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Gegen 19.50 Uhr am Samstagabend hat ein Mann in seinem Auto einen Brandgeruch wahrgenommen. Laut Polizeiangaben stellte er den Wagen, der dann bereits qualmte, deshalb in der Silcherstraße in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) ab.