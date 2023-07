1 Die Playa de Palma ist das Zentrum des deutschen Partytourismus auf Mallorca. Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen/IMAGO/Chris Emil Janssen

Der Fall einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung kürzlich auf Mallorca hat erneut ein Schlaglicht auf den sogenannten Sauftourismus geworfen. Wie sind die Zustände auf der Partymeile in diesem Jahr?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Als Isla de la Calma bekannt, als „Insel der Ruhe“, schreibt die spanische Wirtschaftszeitung Expansión, sei Mallorca „das perfekte Ziel, um sich zu entspannen und von der Welt Abstand zu nehmen“. Sofía, die Königinmutter, die sich weiter Königin nennen darf, ist seit ein paar Tagen hier; an diesem Donnerstag kommt ihr Sohn nach, König Felipe VI., und Anfang August der Rest der Familie, auch Leonor, die künftige Königin, die auf der Insel noch einmal ausspannt, bevor sie in ein paar Wochen ihre Schulung an der Militärakademie von Zaragoza beginnt.