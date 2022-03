Bahnunterführung in Magstadt

Ein Betonmischer steckt unter der Bahnunterführung an der Schafhauser Straße in Magstadt fest. Die Straße ist gesperrt, der Bahnverkehr wieder aufgenommen.















Am Donnerstag gegen 13.20 Uhr ist ein Betonmischer unter der Bahnunterführung in der Schafhauser Straße in Magstadt steckengeblieben. Wie ein Sprecher des Ludwigsburger Polizeipräsidiums mitteilt, klemme das Gefährt „richtig fest“. Deshalb werde die Schafhauser Straße „noch eine ganze Weile“ gesperrt sein, die Bahnstrecke, auf der die S 60 fährt, war ebenfalls bis etwa 14.50 Uhr lahmgelegt.

Schienenersatzverkehr eingerichtet

„Zwischen Renningen und Böblingen konnten keine S-Bahnen fahren“, teilt Reinhold Willing, Pressesprecher der Deutschen Bahn, mit. Doch es seien Ersatzbusse auf der Strecke unterwegs gewesen. Ein Sachverständiger der Bahn habe geprüft, ob Schäden an der Brücke entstanden sind oder die Strecke wieder befahren werden könne.

Immer wieder bleiben Lkw dort stecken

Die Bahnunterführung an der Schafhauser Straße in Magstadt ist mittlerweile berüchtigt: In den letzten Jahren havarierten nicht weniger als acht Lkw unter der Brücke – davon allein drei im Jahr 2016. Die Ursache für diese Pannen-Häufung? „Unachtsamkeit“, sagt der Polizeisprecher. Denn die Höhe der Durchfahrt von 3,30 Metern sei „ordentlich ausgeschildert“. Auch beim Fahrer des Betonmischers sei „davon auszugehen, dass er die Schilder nicht gesehen hat“.