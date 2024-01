1 Im Tarifstreit zwischen GDL und DB tut sich etwas. Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen/IMAGO/Chris Emil Janssen

Im Tarifstreit mit der GDL hat die Deutsche Bahn ein neues Angebot vorgelegt.











Die Deutsche Bahn hat im Tarifstreit mit der Lokführergewerkschaft GDL ein neues Angebot vorgelegt. Das sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler am Freitag in Berlin. Das Angebot enthält die Möglichkeit, dass Beschäftigte ab 2026 ihre Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich auf 37 Wochenstunden reduzieren können. Die Arbeitszeitreduzierung ist ein Knackpunkt in den Tarifverhandlungen.