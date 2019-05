1 Nach einer Auseinandersetzung am Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen sucht die Polizei nach Zeugen. Foto: dpa

Heftige Attacke am Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen: Eine Gruppe von acht bis zehn Unbekannten schlägt auf drei Reisende ein. Eine Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos. Die Beamten bitten Zeugen um Hilfe.

Stuttgart - Acht bis zehn unbekannte Täter im Alter zwischen 14 und 17 Jahren haben drei Reisende am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen angegriffen und verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gerieten eine 22-jährige Frau sowie ihre 22 und 25 Jahre alten, männlichen Begleiter am Sonntag in der Nacht zunächst in der Bahnhofsunterführung in verbale Streitigkeiten mit den Unbekannten.

Daraufhin sollen die mutmaßlichen Täter am Bahnsteig 1 gemeinschaftlich auf die drei Reisenden eingeschlagen haben und anschließend geflüchtet sein. Die junge Frau und ihre Begleiter erlitten leichte Verletzungen im Gesicht.

So werden die Täter beschrieben

Eine Fahndung durch alarmierte Polizisten blieb zunächst erfolglos. Zeugen zufolge flüchtete ein Teil der Gruppe in eine S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg. Bei einem der mutmaßlichen Täter handelt es sich den Angaben zufolge um einen jungen Mann mit kurzen dunklen Haaren und europäischem Phänotyp. Er soll zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Jeansjacke mit Fellkragen, einem schwarzen T-Shirt, sowie einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein.

Ein weiterer wird mit dunklen Haaren und südländischem Phänotyp beschrieben. Er trug demnach eine dunkle Jacke und Hose, ein hellgraues Oberteil sowie weiße Sneaker.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0711/870350 an die Polizei wenden.