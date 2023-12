Bahnhof Stetten-Beinstein: Gruppe attackiert Reisenden

1 Eine Gruppe von jungen Männern hat am Freitagabend einen Reisenden angegriffen (Symbolbild). Foto: StZN/Philip Weingand

In einer S-Bahn Richtung Schorndorf wird ein 49-Jähriger von einer sechs- bis siebenköpfigen Gruppe beleidigt. Als er schließlich aussteigt, wird er angegriffen. Die Polizei fasst drei mutmaßliche Täter.











Am Bahnhof Stetten-Beinstein (Rems-Murr-Kreis) ist es am späten Freitagabend zu einem Angriff auf einen 49 Jahre alten Mann gekommen. Wie die Bundespolizei mitteilt, war der Mann um kurz vor Mitternacht in einer S-Bahn der Linie S2 vom Hauptbahnhof in Richtung Schorndorf gefahren. Noch im Zug soll er von einer Gruppe von sechs bis sieben Personen ohne ersichtlichen Grund verbal angegangen und beleidigt worden sein.