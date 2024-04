1 Im Rucksack des Jugendlichen wurde die Polizei fündig. (Symbolbild) Foto: //M. Gann

Passanten haben am Bahnhof in Marbach einen 14-Jährigen dabei beobachtet, wie er eine abgestellte S-Bahn mit Farbe besprühte. Jetzt ermittelt die Bundespolizei.











Die Polizei hat am Samstagabend einen 14-Jährigen erwischt, der am Bahnhof in Marbach eine abgestellte S-Bahn mit Graffiti besprüht hat. Laut Pressemitteilung war der Jugendliche gegen 21 Uhr von Zeugen dabei beobachtet worden, wie er sich auf einem Abstellgleis an einem Zug zu schaffen machte. Die Polizei traf den 14-Jährigen vor Ort an und entdeckte in seinem Rucksack verschiedene Sprayutensilien. Der Junge wurde mit auf die Dienststelle genommen und später an seine Eltern übergeben. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.