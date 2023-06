1 Das Kepler-Dreieck am Bahnhof ist seit 2013 im Besitz der Stadt Ludwigsburg, aber zurzeit ungenutzt. Links im Bild zu sehen ist der Büroturm der Versicherung MH-Plus. Die Brücke über die Gleise ist der Franck-Steg für Fußgänger. Foto: Simon Granville

Die Firma Pflugfelder will auf dem seit Langem brachliegenden Kepler-Dreieck seine Standorte zentralisieren. Es wäre eine der spektakulärsten Grundstücksübernahmen in Ludwigsburg seit Langem.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Dass es ganz in der Nähe des Ludwigsburger Bahnhofs noch Bauland gibt, fällt vielen mittlerweile gar nicht mehr auf. Zu lange schon liegt das Kepler-Dreieck neben dem Büroturm der Versicherung MH-Plus schon brach, zu lange ist nichts passiert. Nun kommt endlich Bewegung in die Sache. Gipfeln könnte dies in einer der spektakulärsten Grundstücksübernahmen in der Barockstadt seit Langem.