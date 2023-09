1 Ein Jugendlicher bedrohte die beiden 17-Jährigen noch. (Symbolbild) Foto: Imago/Liesa Johannssen

Zwei 17-Jährige sind am Bahnhof in Ludwigsburg von Jugendlichen um Geld gebeten worden. Als einer der beiden dies verneinte, hielt die Gruppe ihre Opfer fest und durchsuchte ihre Taschen.









Zwei 17-Jährige sind in der Nacht auf Mittwoch nahe des Bahnhofs in Ludwigsburg von einer Gruppe Jugendlicher ausgeraubt worden. Diese hatten das Duo im Bereich Bahnhofstraße und Karlstraße gegen 0.30 Uhr angesprochen und nach Geld gefragt. Nachdem einer der 17-Jährigen dies verneinte, packten die sechs Täter die beiden, hielten sie fest und durchsuchten ihre Taschen. Dabei fanden sie einen Geldbeutel, nahmen das Bargeld in zweistelliger Höhe heraus und gaben dem Besitzer anschließend sein Portemonnaie wieder zurück.