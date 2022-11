1 Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei am Ludwigsburger Bahnhof (Symbolbild). Foto: Simon Granville

Zwei Pärchen haben sich am Ludwigsburger Bahnhof in die Haare bekommen und wüst geprügelt. Wie die Polizei berichtet, war der handfesten Auseinandersetzung am Montag ein Streit zwischen einer 36-Jährigen und einer weiteren Frau, die sich beide in Begleitung mehrerer Personen befanden, am Westportal des Bahnhofs vorausgegangen. Als sich die Begleiter – ein 36-Jähriger und ein 40-Jähriger – in die Streitigkeiten der Frauen einmischten, eskalierte die Situation. Die Polizei geht davon aus, dass sich die beiden Gruppen bereits kannten und der Zwist eine Vorgeschichte hat.

Der 40-Jährige soll dem Jüngeren im Verlauf der Auseinandersetzung eine Flasche über den Kopf geschlagen und, als sein Kontrahent am Boden lag, weiter auf ihn eingeschlagen haben. Passanten schritten schließlich ein und konnten die Auseinandersetzung beenden. Der 40-Jährige und die Frau, deren Alter nicht bekannt ist, machten sich davon. Der 36-Jährige, der betrunken und verletzt war, wollte sich nicht behandeln lassen. Stattdessen beleidigte er die Polizisten. Seinen Widersacher griffen die Beamten wenig später in der Reuteallee auf. Die Ermittlungen, insbesondere gegen die unbekannte Frau, dauern an.