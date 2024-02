1 Messerangriff am Bahnhof Ludwigsburg (Archivbild) Foto: IMAGO/Memmler

Nach einer Messerattacke am Bahnhof Ludwigsburg nimmt die Polizei einen 16-Jährigen fest. Das ist der Stand der Ermittlungen.











Die Polizei hat nach einem schweren Messerangriff am Bahnhof Ludwigsburg einen Jugendlichen festgenommen. Der 16-Jährige soll in das versuchte Tötungsdelikt verwickelt sein, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Er stehe zwar im Verdacht, Gewalt ausgeübt, aber nicht mit dem Messer zugestochen zu haben.