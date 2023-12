ask 18.12.2023 - 14:42 Uhr

Bahnhof in Stuttgart-Zuffenhausen

1 Den alkoholisierten Mann erwartet nun eine Strafanzeige unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein 34-Jähriger uriniert öffentlich am Bahnhof in Zuffenhausen. Als ein Paar ihn darauf anspricht, reagiert er aggressiv und schlägt den 25-Jährigen offenbar.











Zu einer Bedrohung mit einem Messer ist es am Sonntagabend am Bahnhof in Stuttgart-Zuffenhausen gekommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge urinierte ein 34-Jähriger gegen 17.30 Uhr öffentlich im Bereich der Rolltreppe zum Hochbahnsteig.