1 Der Vorfall ereignete sich am Bahnhof Bad Cannstatt (Archivbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Attacke am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt: Ein 20-Jähriger hat nach Angaben der Polizei am Dienstagabend mehrere Einsatzkräfte angegriffen und verletzt. Demnach sprach der Mann die Streife der Bundespolizei gegen 22.55 Uhr zunächst am Wasen-Ausgang des Bahnhofs an, wobei er von Beginn an aggressiv gegenüber den drei Beamten auftrat.