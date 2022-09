1 Die Polizei hat einen 36-Jährigen festgenommen. Der Mann hatte Passanten bedroht (Symbolbild) Foto: imago/Reporters/imago stock&people

Ein offenbar verwirrter Mann bedroht am Kornwestheimer Bahnhof Passanten. Später lässt er sich widerstandslos festnehmen.















Für Aufruhr hat ein 36 Jahre alter Mann am Freitagabend am Bahnhof in Kornwestheim gesorgt und die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Beamten erst jetzt mitteilen, hatte der Mann gegen 16.30 Uhr in der Ulrichstraße Passanten bedroht. Bewaffnet mit einer Machete, habe der Mann lautstark gebrüllt, „alle umbringen“ zu wollen. Zeugen wählten daraufhin den Notruf.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung griffen Polizisten den offenbar verwirrten Mann auf dem Bahnhofsvorplatz auf. Die Machete hatte der Tatverdächtige zu diesem Zeitpunkt in einer Halterung am Gürtel befestigt und nicht mehr in der Hand.

Der mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation befindliche Mann konnte von Einsatzkräften des Polizeireviers Kornwestheim sowie der Polizeihundeführerstaffel Ludwigsburg ohne Gegenwehr festgenommen werden. Da sich Anhaltspunkte auf einen möglichen Missbrauch von Betäubungsmitteln ergaben, musste der 36-Jährige sich einer Blutentnahme unterziehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.