Bahnhof in Bad Cannstatt

1 Die Täter flohen in unbekannte Richtung. (Symbolfoto) Foto: dpa/A3542 Karl-Josef Hildenbrand

Zwei Unbekannte belästigen in einem Schnellrestaurant am Bahnhof in Bad Cannstatt Kunden, plötzlich gehen sie auf einen 25 Jahre alten Mann los. Dieser wird schwer verletzt. Die Täter fliehen noch vor Eintreffen der Polizei.









Ein 25-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag bei einer Attacke am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, betraten zwei bislang unbekannte Täter gegen 23.20 Uhr zunächst ein Schnellrestaurant im Bahnhof, dort belästigten sie Kunden.

Die Männer sollen anschließend ohne ersichtlichen Grund auf einen 25-Jährigen eingeschlagen und auf den zu Boden gegangenen Mann eingetreten haben. Noch vor dem Eintreffen der verständigten Polizei flohen die beiden Täter in bislang unbekannte Richtung. Der Verletzte wurde von den Einsatzkräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt Verletzungen im Kopfbereich.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 0711/ 870350 zu melden.