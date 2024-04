1 Die Bahn arbeitet am Wochenende wieder im Stuttgarter Innenstadttunnel der S-Bahn. Foto: Lichtgut/Leif /Piechowski

Wegen der Arbeiten am Stuttgarter Bahnknotens müssen sich Fahrgäste am kommenden Wochenende abermals auf Beeinträchtigungen einstellen. Der Innenstadttunnel ist gesperrt, eine S-Bahnverbindung wird wieder auf Ersatzbusse umgestellt.











Am kommenden Wochenende sperrt die Deutsche Bahn wegen Bauarbeiten den S-Bahntunnel in Stuttgart zwischen den Haltestellen Schwabstraße und Vaihingen. Von Freitag, 12. April, 22 Uhr, bis Montag, 15. April, 4 Uhr, ruht in diesem Abschnitt der Zugverkehr komplett. Ersatzbusse sollen die Fahrgäste trotzdem an ihr Ziel bringen. Der Flughafen und die Landesmesse werden vorübergehend vom S-Bahnnetz abgehängt.