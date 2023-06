13 Noch sechs Wochen, dann ist Schicht: Bäckermeister Peter Schall, Mutter Maria mit ihrer Mitarbeiterin. Foto: Stefanie Schlecht/

Das Café Schall schließt in sechs Wochen seine Türen. Damit endet eine 88-jährige Tradition in Böblingen und die Stadt verliert eine Institution. Nur ein selbstständiger Kleinbetrieb für Backwaren bleibt noch.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist genug“. Peter Schall sitzt hinter dem gemütlichen Tisch im Hinterzimmer der Backstube und setzt einen Schlussstrich hinter die letzen 21 Jahre seines Berufslebens. In den frühen Morgenstunden des 1. Oktobers wird er zum letzten Mal Teig anrühren und daraus 150 Brezeln flechten, 150 Brötchen, 60 Körnerweckle und einige Laibe Brot formen. So wie jede Nacht in den vergangenen Jahren. Doch dann ist Schluss. Für immer. Die Backöfen in der Schwabstraße bleiben kalt, die Ladenregale mit den Backwaren, Torten, Süßgebäcken und Pralinen leer. Nach 88 Jahren wird das Café Schall Geschichte sein, Böblingen seinen vorletzten Bäcker und der Osten der Stadt eine Institution verlieren.