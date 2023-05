1 Seit genau 50 Jahren gut gelaunt auf dem Cannstatter Wochenmarkt: Wolfgang Hüttinger. Foto: /Edgar Rehberger

Wolfgang Hüttinger feiert Jubiläum. Seit genau 50 Jahren verkauft die Frohnatur auf dem Cannstatter Wochenmarkt Brot und Feinbackwaren – und hat immer einen flotten Spruch für seine Kundschaft.









Bad Cannstatt - Er ist eine wahre Frohnatur. Drei Mal die Woche erfreut Wolfgang Hüttinger auf dem Cannstatter Wochenmarkt mit seiner Art seine Kundinnen und Kunden am Backstand – und das exakt seit 50 Jahren. Am 1. Juli 1971 feierte Hüttinger Premiere. So ganz nach dem Motto „Unverhofft kommt oft“. Denn geplant war das nicht. Während seiner Ausbildung zum Elektroniker an der Technischen Hochschule Stuttgart putzte er zum Geldverdienen Bleche in einer Bäckerei in Winnenden. Seine Augen und sein Herz gehörten jedoch der Bäckerstochter. Am 4. Juni 1971 wurde geheiratet und am 1. Juli ging es nach Bad Cannstatt auf den Wochenmarkt. „Ich bin in die Firma des Schwiegervaters eingestiegen und habe die Winnender Backwaren dann 2000 übernommen.“