Baden verboten: Bakterien belasten das Wasser in der Ehmetsklinge (Archivfoto).

Coli-Bakterien-Alarm in der Ehmetsklinge: Wegen Keimen im Wasser verhängen die Behörden ein Badeverbot. Der beliebte Badesee bleibt bis auf Weiteres gesperrt.









In der beliebten Ehmetsklinge ist das Baden bis auf Weiteres verboten. Der beliebte Badesee in Zaberfeld im Landkreis Heilbronn ist ab sofort gesperrt, wie das Heilbronner Landratsamt am Mittwoch mitteilte. Grund für das plötzliche Badeverbot in der 4000-Einwohner-Gemeinde: Bei Untersuchungen der Wasserqualität wurden erhöhte Werte von E. Coli-Bakterien sowie Enterokokken festgestellt. Die Behörden warnen: „Die Konzentration dieser Bakterien spricht für eine fäkale Verunreinigung.“